Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ali A. (26) idaresindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, 20 Ocak'ta Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Armut'a (89) çarptı.

112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Armut, yaşam mücadelesini kaybetti.

Armut'un cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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