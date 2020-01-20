Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Ali A. (26) idaresindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (89) çarptı.

Kazada ağır yaralan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaya Mustafa A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada kaza sonrası sinir kriz geçirip ağlayan sürücüyü, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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