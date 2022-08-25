Otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

25.08.2022 10:58
Otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan K.O idaresindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil ikiye bölündü sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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