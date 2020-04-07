Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobiliyle çarptığı polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
İsmail G. (45) idaresindeki 46 BB 494 plakalı otomobilin üç gün önce Binevler Mahallesi'nde, park halindeki otomobiline binmek üzere olan polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Polisin memurun öldüğü kazanın ardından serbest bırakılan sürücü, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.
Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:10 Kaynak: AA
Son Dakika Kastamonu'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında