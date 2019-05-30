Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık
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Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:57 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Burak Ö'yü (25) gözaltına aldı.
Son bir hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden teyp, buffer, amfi ve mont çaldığını itiraf ettiği belirtilen şüphelinin evinde, 3 oto teybi, amfi, 1 buffer ve mont ele geçirdi.
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