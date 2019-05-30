Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık
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Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir hafta içinde park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Burak Ö'yü (25) gözaltına aldı.
Son bir hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden teyp, buffer, amfi ve mont çaldığını itiraf ettiği belirtilen şüphelinin evinde, 3 oto teybi, amfi, 1 buffer ve mont ele geçirdi.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:57 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Kahramanmaraş, Güncel
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