Kahramanmaraş'ta Otomobillerden Telefon Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, il genelinde otomobillerde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çalışma başlattı.
Ekipler, farklı tarihlerde merkez Onikişubat
ilçesi Azerbaycan
Bulvarı, Hayrullah Mahallesi ile merkez Dulkadiroğlu
ilçesindeki Namık Kemal
Mahallesi'nde park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen E.D. (24) ve Ö.O'yü (24) yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun da yeri tespit edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti
Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı