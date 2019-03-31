Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Oy Verme İşlemi Başladı

Kahramanmaraş'ta Oy Verme İşlemi Başladı

37 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Kahramanmaraş'ta Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kahramanmaraş'ta cezaevleri hariç merkez ve ilçelerinde 2 bin 592 sandık kuruldu. 754 bin 604 seçmenin kayıtlı olduğu kentte, oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlarken, polis ve jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

Sandık görevlileri oy verme saatinden önce gerekli hazırlıkları yapıp yemin etti. Seçmenler ise oy verme işleminin başlamasıyla birlikte büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtarlık pusulalarını alıp girdikleri kabinde oylarını kullandıktan sonra şeffaf sandığa attı.

Kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:36 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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