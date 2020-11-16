Kahramanmaraş'ta özel eğitim kurumları için HES kodu zorunluluğu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta özel eğitim kurumları için HES kodu zorunluluğu

16.11.2020 17:43
Kahramanmaraş'ta özel eğitim kurumları için HES kodu zorunluluğu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel eğitim kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyecek.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel eğitim kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde eğitim sektöründe faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarına özel öğretim, mesleki, sürücü vb. kursları, etüt merkezi, güvenlik, sosyal etkinlik,hizmet içi, mesleki eğitim merkezleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri vb. çalışanlar dahil girişlerde zorunlu olarak HES kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra riskli bulunan kişilerin kurum ve iş yerine alınmamasına, sorgu yapan kurum tarafından gerekli idari yaptırımların uygulanması, suç duyurusunda bulunulması için kaymakamlık veya kolluk birimine iletilmesine, işletmelerce sorgu sonucu riskli çıkan kişilerin İl Salgın Denetim Merkezi Koronavirüs Şikayet Hatlarına (0344 222 22 20) bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir."

Hayat Eve Sığar, Kahramanmaraş, Koronavirüs, HES kodu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta özel eğitim kurumları için HES kodu zorunluluğu - Son Dakika


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