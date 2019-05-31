Kahramanmaraş'ta panelvan araç takla attı: 2 yaralı
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında panelvan araç takla attı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:22 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında panelvan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Onikişubat
ilçesi Haydar Bey
Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 46 BL 235 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat Y. ve araçta bulunan Ö.Y. (4) yaralandı. Sağlık ekipleri tarağından yaralıların tedavisi yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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