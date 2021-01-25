Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güneşli Mahallesi Karaoğlanoğlu Meydanı'nda park halindeki 46 AAV 736 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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