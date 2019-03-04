Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın
31 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hasan S'ye ait olduğu öğrenilen 27 PE 716 plakalı otomobil, Güneşli
Mahallesi Tepebaşı
Caddesi'nde park halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Aracın yandığını fark eden çevredeki esnaf, motor kaputunu açarak alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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