Kahramanmaraş'ta parkta patlama; 4 çocuk yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, parkta henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 4 çocuk yaralandı. Olay yeri inceleme ekibi ve bomba uzmanı, parkta inceleme yaparken patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki parkta, öğleden sonra patlama meydana geldi. Maytap patladığı sanılırken, bu sırada alanda oynayan Demirhan Kılıç (16), Engincan Konuçbasu (17), Mete Bağlamacı (8) ile Akıncan Yıldırım (8) yaralandı. Patlama sesini duyanlar, parka koşarken, sağlık ve polis ekiplerini de çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 4 çocuğu, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Demirhan Kılıç, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedaviye alınırken, diğer çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan patlama sonrası parka, bomba uzmanı sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibiyle birlikte patlamanın olduğu yerde ve çevresinde uzun süre inceleme yapıldı. Bölgede bulunan parçalar, incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Hastaneden emniyete götürülen çocuklar, daha sonra aileleri tarafından alındı.