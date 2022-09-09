Kahramanmaraş'ta bağ bozumu şenliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Pazarcık Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "Yumaklıcerit Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi.

Etkinlikte, hasadı yapılan üzümlerin kurutulmak üzere brandalara serildiği alana gelen katılımcılara, çiftçilerin sepetlerle alana getirdiği üzümler ikram edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şenlikte yaptığı konuşmada, ilçede üretilen üzümlerin Türkiye'nin her bölgesine gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin her noktasında değişim ve dönüşüm yaşandığını anlatan Güvenç, hedeflerinin daha yaşanılabilir bir Türkiye olduğunu belirterek, "Çamur, çukur, çöp içerisinde olan beldelerden parke taşlarının döşendiği, yolların asfaltlandığı, okulların güzelleştiği yerleşim yerlerine ulaşmış bulunuyoruz. Bunun somut örneği de bölgemizde Yumaklıcerit. Kanalizasyonundan yoluna, okulundan taziye evine hepsini yaptık. Beni asıl sevindiren bir başka şey ise çiftçimizin köylümüzün artık toprağının kıymetini bilmesi, üretimi arttırma adına ciddi gayret göstermesi ve bölgenin özelliğine göre sebzenin meyvenin bolca yetiştirmeye başlamasıdır. Bir karış boş toprağın olmamasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İlçe genelinde gerçekleştirilen yatırımları da değerlendiren Güvenç, hükümetin sağladığı desteklerle ilgili vatandaşın daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de kent genelinde yıllık yaklaşık olarak 71 bin ton üzüm üretildiğini belirterek, "İlimizde 126 bin dekar alanda 71 bin ton üretim miktarımız bulunmakta olup ortalama verim dekarı 566 kilodur. Pazarcık İlçemizde ise 21 bin dekar bağ alanı olup bunun 17 bin 850 dekarı kurutmalık 3 bin dekarı sofralık üzüm üretilmektedir. 2 bin 500 ton kuru üzüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ve MHP Pazarcık İlçe Başkanı Yusuf Şahin katıldı.