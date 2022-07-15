Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

15.07.2022 23:35

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Açık Pazar alanında satış yapan esnaflar arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 pazarcı av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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