Kahramanmaraş'ta pazarda alışveriş yaparken üzerine direk devrildi
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Kahramanmaraş'ta pazarda alışveriş yaparken üzerine çadır direği devrilen genç kız yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:50 Kaynak: AA
'ta pazarda alışveriş yaparken üzerine çadır direği devrilen genç kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat
ilçesi Akif İnan
Mahallesi'nde kurulan pazarda annesi Güldan Cücü ile alışveriş yapan Tuba Cücü'nün (17) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle çadır direği devrildi.
Yaralanan Cücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne
Güldan Cücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş yaptıkları sırada arkalarından tahta çadır direğinin kızının üzerine düştüğünü belirterek, "Koca direk yüzünden kızım kafasından yaralandı ve omzu kırıldı. Buna sebep olanlardan şikayetçiyiz." dedi.
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