Kahramanmaraş'ta Pencereden Düşen Kadın Öldü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü.
Alınan bilgiye göre, Battal Gazi
Mahallesi Orhangazi
Caddesi'ndeki binada oğlunun yanında kalan Emiş Han
(81), 3. kattaki evin penceresinden etrafa bakarken dengesini kaybederek düştü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya
Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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