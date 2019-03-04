Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Pencereden Düşen Kadın Öldü

Kahramanmaraş'ta Pencereden Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü.

Kahramanmaraş'ta Pencereden Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen yaşlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki binada oğlunun yanında kalan Emiş Han (81), 3. kattaki evin penceresinden etrafa bakarken dengesini kaybederek düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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