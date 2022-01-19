Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait petrol boru hattında dün saat 19.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevlere, Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, AKIŞA BAŞLANDI

Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından saatler sonra kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından boru hattından saat 13.00 itibariyle yeniden gaz akışına başlandı.

PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Petrol boru hattındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elektrik direğinin devrilmesi ve yükselen dumanlar saniye saniye görüntülendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: DEVRİLEN DİREK PATLAMAYA NEDEN OLDU

Öte yandan patlamanın terör saldırısı veya sabotaj olma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tarafından da soruşturma yürütüldü. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmada, patlamaya devrilen bir elektrik direğinin neden olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDEN OLDU"

Kahramanmaraş Valiliği'nden de yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesinden geçen Irak- Türkiye petrol boru hattının 511'inci kilometresinde yangın meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"BOTAŞ acil müdahale ekipleri başta olmak üzere olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede tamamen söndürülmüştür. Bölgede soğutma çalışmaları ise halen devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda; ilk bulgulara göre, bir görgü şahidinin ilçe jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekte olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir" denildi.