Kahramanmaraş'ta pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Süleyman D. idaresindeki 46 AAZ 302 pikap ile Ramazan Y. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çağlayancerit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:09 - Kaynak: AA
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