Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde, yaşam malzemelerinin bulunduğu tespit edildi.
Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Açıklamada güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.???
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