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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan D.S. (44) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
Jandarma, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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