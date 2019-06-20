Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 1 gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Çiğli
Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan D.S. (44) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu