Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

31.05.2022 14:44
Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Çağlayancerit'in Engizek kırsalında bir mağara tespit edildi. Arama yapan ekipler, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. El konulan malzemeler daha sonra ekiplerce imha edildi.


Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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