Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 19 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin silah kullanımını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında 1 haftada 19 silah ele geçirildi, 17 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş eden ve silah taşıyan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlar kapsamında, 2 kişi havaya ateş ederken suç üstü yakalandı.

3 kişinin üzerinde, 12 şüphelinin de ikametleri ve araçlarında olmak üzere toplam 19 silah yakalayan ekipler, 17 zanlı hakkında işlem başlattı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.