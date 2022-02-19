Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi

19.02.2022 11:21
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 24 silah ele geçiren ekipler, 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Zeliha'yı ensesinden vuran sevgiliye 17 yıl hapis Zeliha'yı ensesinden vuran sevgiliye 17 yıl hapis Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:29:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement