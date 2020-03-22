Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polislerin vatandaşları uyarması -Park içerisinde dolaşması -65 yaş üstü vatandaşın evine gönderilmesi -Telsizden anons edilmesi -Parktan detay görüntü -Ekip otosu ile anons edilmesi -65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar röportaj Kahramanmaraş'ta evden çıkma yasağını...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polislerin vatandaşları uyarması

-Park içerisinde dolaşması

-65 yaş üstü vatandaşın evine gönderilmesi

-Telsizden anons edilmesi

-Parktan detay görüntü

-Ekip otosu ile anons edilmesi

-65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar röportaj Kahramanmaraş'ta evden çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından ikaz edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

Kahramanmaraş'ta ise bu kurala uymayarak dışarı çıkan vatandaşlar oldu. Merkez Onikişubat İlçesi Aliya İzzetbegoviç parkında 65 yaş üstü vatandaşların parkta bulunduğu ihbarının gelmesi üzerine, ekipler vatandaşları uygun bir dil ile uyararak evlerine gönderdi.

Ekipler gün içerisinde Ulu Cami meydanı ve Demokrasi meydanı başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri tarayarak yaşlı vatandaşları uyardı.

Abdülhamithan Camii civarında dolaşan 65 yaş üstü vatandaşlardan Cemil İmraklar, "Evde durmaktan canım sıkıldı. Televizyonu açıyorum hep kadın programları var. Onlarıda seyretmek bize gelmiyor. Bende topluma girmemek için bir yerde oturmadan dolaşıyorum ve yürüyerek spor yapıyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta polis dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:06 Kaynak: AA

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