Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada, çevre illerden gelerek dilendiği tespit edilen 6 kişiye idari para cezası yazıldı.

Dilencilik yapan, mendil satan 8 çocuk polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak ailelerine teslim edildi.

Ayrıca bu kapsamda, merkezi cadde, bulvar ve kavşaklarda satış yapan ve kağıt toplayan 12 kişi de men edildi.