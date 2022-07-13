Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı

13.07.2022 23:48
Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada polislere saldırıda bulunan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada polislere saldırıda bulunan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişbuat İlçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana gelmiş, mahalleye gelen 3 alkollü etrafa bağırıp çevredeki esnaf ve vatandaşlara saldırı girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi engelleyip gözaltına almak istemiş ancak alkollü şahıslar polis ekiplerinin görevini yapmasını engelleyerek 2 polisin de yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde vatandaşları darp eden, alkollü vaziyette rastgele vatandaşlara sataşarak hakaretlerde bulunan, ayrıca kendilerine müdahalede eden polis memurları C.Ç. ve E.H. ye saldıran İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüpheli olay yerine intikal eden takviye kuvvetler vasıtası ile etkisiz hale getirilip, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştır. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve 13 Temmuz 2022 günü adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, 'Zincirleme Şekilde Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanmıştır. Vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozan suç şüphelileri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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