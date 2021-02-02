Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı

02.02.2021 06:39

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 33 ABE 308 plakalı otomobili durdurdu.

Sokağa çıkma nedeni sorulan sürücü, yakın mesafeden ailesini alıp evine döndüğünü öne sürünce polisler ehliyetini almak ve alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin alkolmetreyi getirdiğini gören sürücü A.G. gaza basarak kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli, Maarif Mahallesi'ndeki ikametgahının bahçesinde yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini ibraz etmeyen sürücü, "Sen beni durdurmadın. O, ben değildim, bensem ispat edin." dedi.

Polislerin görüntülerinin olduğunu söylemesi üzerine sürücü, "O sizin iddianız abi. İspat ederseniz olur. Ben size niye ehliyetimi vereyim? Alkolmetreyi üflemiyorum. Bana neden işlem yaparsanız yapın. Beni götürün, kan vereceğim. Bana kan ile teşhis yapsınlar. Siz beni altımda araba ile yakalamadınız." diyerek cezai işlem için evrak imzalamayı da reddetti.

Polise zorluk çıkartan A.G'nin ağabeyi olduğunu söyleyen kişi de tanıdıklarını arayacağını söyledi.

Alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan ve daha önce de alkolden işlem yapıldığı öğrenilen A.G'ye eylemleriyle ilgili 3 maddeden 5 bin 836 lira ceza kesildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalanan sürücü E.G. de polislere direksiyonda kendisinin olmadığını ve aracı yanındaki arkadaşının kullandığını iddia etse de cezadan kurtulamadı.

E.G. de alkolmetreyi üflemeyi reddedince ilgili maddelerden 3 bin 850 lira cezai işlem yapıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Üngüt Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsünün de 0,62 promil alkollü olması dolayısıyla ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 lira da ceza yazıldı.

Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti
İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor         
00:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı         
23:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı         
19:00
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor         
09:40
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 07:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ - Polise yakalanan alkollü sürücüler bahanelere sığınsalar da cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei