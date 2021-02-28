KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve ekip aracına çarparak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yapan polis ekipleri, Menderes Mahallesi'nde 46 BU 885 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan Madalyonlu Kavşak'ta da polis aracına çarparak kaçan sürücünün aracı, kovalamacanın ardından Batı Çevre Yolunda durduruldu.

Otomobil sürücüsü Y.E.K'nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlıktan kaydının olduğu belirlendi.

Y.E.K., kendisini görüntüleyen gazetecilerin, neden kaçtın sorusuna, "Ben gündüz 2-3 gibi içtim. Alkol bir gün sonrasına kadar çıkıyor diye düşündüğüm için kaçtım." dedi.

Gözaltına alınan şüpheliye cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.