Kahramanmaraş'ta polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekiplerin Binevler Mahallesi'nde seyir halinde yaptığı denetimde, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 46 ABM 114 plakalı otomobilin sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Tavşan Tepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi'nde durduruldu.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği öğrenilen şüpheli E.K, bir süre polislere direnerek alkolmetre cihazına üflemek istemedi. Polis ekibinin ısrarı sonucu cihaza üfleyen sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye trafik kurallarına uymamaktan 3 bin 31 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 400 lira para cezası verilirken stajyer ehliyetli olduğu için ehliyetinin de iptal edildiği öğrenildi.