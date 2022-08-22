Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

22.08.2022 18:06
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kahramanmaraş ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Elbistan ilçesinde son bir hafta içinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve araçlarında narkotik köpeği "Alfi" desteğiyle yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme aparatları ile av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, O.K, M.B, Ö.T, F.C, F.K, M.K. ve F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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