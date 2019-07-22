Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
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