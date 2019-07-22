Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi
'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.
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