Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada pos tefeciliği yapan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada pos tefeciliği yapan 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, pos tefeciliği yaptığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suçla ilgili 15 bin 770 lira para, 2 adet pos cihazı, 2 adet cep telefonu, 17 adet bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.


3 şüpheli şahıs yakalanarak adlı işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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