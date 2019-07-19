Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapan kuyumcu yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
'ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı'nda N.U. isimli şahsa ait kuyumcuda ekipler tarafından yapılan aramada, 1 adet pos cihazı, 14 bin 365 TL nakit para ele geçirdi. Yüzde 7.5 oranla pos tefeciliği yaptığı iddia edilen şüpheli şahsın ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
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