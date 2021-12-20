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KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü

20.12.2021 13:21

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile kent protokolü, merkezde eğitim gören 25 şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile kent protokolü, merkezde eğitim gören 25 şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayata geçirilen "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, 25 şehit çocuğu ailelerinden teslim alınarak makam araçlarıyla okullarına bırakıldı.

Proje kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun, 2011 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde kaymakamlık konutuna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yasin Höbek'in oğlu Emre Höbek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2020 yılında Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın oğlu Emre Fidan'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 2017 yılında Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin oğlu Muhammet Milcan Efe Kepekci'ye, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın oğlu Muhammet Ayaz Bursalı'ya bir özel eğitim kurumundaki sınıfına kadar eşlik etti.

Vali Coşkun, gazetecilere, il protokolü olarak kent merkezinde eğitim alan 25 şehit çocuğunun bizzat ailelerinden teslim alınarak sınıflarına kadar bırakıldığını hatırlattı.

Şehit ailelerinin emaneti olan çocuklara bugün olduğu gibi her zaman sahip çıktıklarını anlatan Coşkun, "Onlara her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de 'Babamın Arkadaşı' etkinliğiyle evlatlarımızı evlerinden aldık ve hem onlarla tanıştık hem hasbihal ettik hem de başarılar diledik. Gelecekleri adına üzerimize düşen ne varsa her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehitlerin emaneti çocuklarıyla zaman geçirmek ve okullarına bırakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da şehit çocuklarıyla, babalarının arkadaşı olarak güzel bir zaman geçirdiklerini söyledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan da projeyle bir gün de olsa şehit çocuklarının yanında olduklarını ifade ederek, "Bu projeye katkı vermek ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Çocuklarımızın bugün olduğu gibi diğer zamanlarda da yanlarında bulunmak bizim içinde ayrıca bir mutluluk ve gururdur." dedi.

Dernek Başkanı Yunus Kahraman ise 2019 yılında hayata geçirdikleri projeye salgın nedeniyle ara verdiklerini, bu sene itibariyle tekrar başladıklarını belirterek, proje kapsamında 19 şehit ailesinin 25 çocuğunun evlerinden alınıp okullarına bırakıldığını, önümüzdeki günlerde aynı uygulamanın bağlı ilçelerde de uygulamaya konulacağını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da uygulanan projenin çok yerinde olduğunu belirterek, kurum olarak bu tür faaliyetleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü
KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü
KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü
KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü

Ömer Faruk Coşkun, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü - Son Dakika


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