Kahramanmaraş'ta PTT önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, PTT şubeleri önünde sırada bekleyenleri hem sosyal mesafeye uymaları hem de dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kapsamında kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, bir yandan salgın kurallarına riayet edilmesi konusunda çalışma yaparken bir yandan da vatandaşları dolandırmaya çalışanlarla mücadele ediyor.

Bu kapsamda, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Polisler, son dönemde vatandaşların evde kaldığı süreyi fırsat bilerek cep telefonlarından arayarak ya da internet üzerinden gönderdikleri linklerle onları tuzağa düşürmeyi hedefleyen kişilere karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıcı broşür dağıttı.

Vatandaşlar da polis ekiplerine yapılan bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.