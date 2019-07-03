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Kahramanmaraş'ta racon kavgası

1 saat önce

- Kahramanmaraş'ta racon kavgası Kavga ettiği kişiye, "Adamın kafasını keserim, icraatlarımız ortada" dediKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettiği kişiye, "30 senedir racon yemedim. İcraatlarım belli, adamın kafasını keserim" dedi.

- Kahramanmaraş'ta racon kavgası
Kavga ettiği kişiye, "Adamın kafasını keserim, icraatlarımız ortada" dedi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettiği kişiye, "30 senedir racon yemedim. İcraatlarım belli, adamın kafasını keserim" dedi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar şahısları ayırmaya çalışırken, öfkeli olan bir kişi kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar sandalyeyi elinden alıp götürürken, ismi öğrenilemeyen kişi aracına doğru gitti.
Öfkelenerek tekrardan gelen kişi kavga ettiği kişiye bağırarak önce, "Maraş'ı terk et" dedi. Daha sonra, "Ben 30 senedir racon yemedim. Adamın kafasını keserim. İcraatlarımızda belli" dedi. Kavgayı gören vatandaşlar polise haber verirken, şahıs aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
Kahramanmaraş'ta racon kavgası
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Trabzon, kavga, 3. Sayfa
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