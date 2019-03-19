Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Rafting Sevinci

Kahramanmaraş'ta Rafting Sevinci

42 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Nergele Çayı'nda rafting sporu yapılmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta Rafting Sevinci, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Nergele Çayı'nda rafting sporu yapılmaya başladı.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin suyunun güzelliğine dikkat çekerek, ilk defa rafting sporu yapılacağını söyledi.

Ekinözü'nün doğası, iklimi, acı suyu ve çamuruyla turistlik bir ilçe olduğunu dile getiren Sayar, raftingle ilgiyi daha da arttırmak istediklerini kaydetti.

İlçeyi sosyal ve ekonomik anlamda geliştirmek istediklerinin altını çizen Sayar, "Buraya çok sayıda misafir geliyor. Ancak, 'Su akar Türk bakar' diye klasik bir söz var. ve biz bunu tarihe gömmek istiyoruz. Dolayısıyla artık su akarken Türk bakmayacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da profesyonel raftingcilerle beraber su sporu yapmak istediklerini ifade ederek, ileride rafting mücadelelerine ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi! Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Rafting Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]