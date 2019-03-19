Kahramanmaraş'ta Rafting Sevinci

Kahramanmaraş
'ın Ekinözü
ilçesindeki Nergele Çayı'nda rafting sporu yapılmaya başladı.
Ekinözü Kaymakamı Fatih
Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin suyunun güzelliğine dikkat çekerek, ilk defa rafting sporu yapılacağını söyledi.
Ekinözü'nün doğası, iklimi, acı suyu ve çamuruyla turistlik bir ilçe olduğunu dile getiren Sayar, raftingle ilgiyi daha da arttırmak istediklerini kaydetti.
İlçeyi sosyal ve ekonomik anlamda geliştirmek istediklerinin altını çizen Sayar, "Buraya çok sayıda misafir geliyor. Ancak, 'Su akar Türk bakar' diye klasik bir söz var. ve biz bunu tarihe gömmek istiyoruz. Dolayısıyla artık su akarken Türk bakmayacak." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da profesyonel raftingcilerle beraber su sporu yapmak istediklerini ifade ederek, ileride rafting mücadelelerine ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını belirtti.