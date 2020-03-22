Kahramanmaraş'ta restoranlara 'Masa kaldırma genelgesi' tebliğ edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta restoranlara 'Masa kaldırma genelgesi' tebliğ edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta restoranlara 'Masa kaldırma genelgesi' tebliğ edildi

40 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca restoranların masaları kaldırıp sadece paket ve gel al şeklinde hizmet vermesini düzenleyen 'Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge', Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekiplerince restoran, pastane ve benzeri işletmelere tebliğ edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca restoranların masaları kaldırıp sadece paket ve gel al şeklinde hizmet vermesini düzenleyen 'Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge', Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekiplerince restoran, pastane ve benzeri işletmelere tebliğ edildi.

Bakanlık tarafından saat 22.00 sıralarında 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde bu gece yarısından itibaren içkili- içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri restoran, pastane ve benzeri işyerlerine giderek genelgeyi tebliğ etti. Ekipler tebliği yaparken, genelgenin içeriğini anlatıp müşterilerini işyerlerinde ağırlamamaları konusunda uyardı.

İşletme sahipleri ise halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade edip genelgeye uyacaklarını belirtirken, vatandaşları mağdur etmeme adına telefon ve internet üzerinden sipariş alacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta restoranlara 'Masa kaldırma genelgesi' tebliğ edildi

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:08 Kaynak: DHA

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