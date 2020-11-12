Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yolculuk yaptığı araç durdurulan Y.D., yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.'den Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 adet sikke, 7 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Olay ile ilgili Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. (Halil Ulubey/İHA)

Son Dakika

Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım

Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti

Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada

73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?

Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor