Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi.
Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şekeroba Mahallesi'nde yürütülen devriye faaliyetleri esnasında içerisinde 3 şüpheli bulunan otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika