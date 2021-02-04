Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

04.02.2021 11:37
Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi.

Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şekeroba Mahallesi'nde yürütülen devriye faaliyetleri esnasında içerisinde 3 şüpheli bulunan otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ruhsatsız Silah, Kahramanmaraş, Şekeroba, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika


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