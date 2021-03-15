Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının ve yasa dışı yollarla bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 tabanca, 1 av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler Y.A. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.