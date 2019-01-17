Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Rüzgar Çatıları Uçurdu

Kahramanmaraş'ta Rüzgar Çatıları Uçurdu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.

Kahramanmaraş'ta Rüzgar Çatıları Uçurdu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.

Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ilçede bulunan oto sanayi bölgesindeki dükkanların çatısını uçurdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Sabah, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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