Kahramanmaraş'ta rüzgar nedeniyle demir iskele devrildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin dış cephe yenilemesi için kurulan iskele devrildi.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi, Doktor Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin dış cephe yenilemesi için kurulan demir iskele şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

İskele, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üzerine düştü.

Hasar meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.