Kahramanmaraş'ta rüzgarın şiddeti böyle görüntülendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta rüzgarın şiddeti böyle görüntülendi
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Kahramanmaraş'ta günün ilk ışıklarında etkisini iyice artıran ve hayatı olumsuz etkileyen rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta günün ilk ışıklarında etkisini iyice artıran ve hayatı olumsuz etkileyen rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çatıları uçuran, ağaçları deviren şiddetli rüzgar yüksek kesimlerdeki sitelerde yer alan kamelyaları yerinden söktü. Yolda yürümekte dahi zorlanan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Sabah park ettiği motosikletini yerinde bulamayan vatandaş ise, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde sepetli motosikletinin rüzgarın şiddetiyle sürüklendiğini gördü. - KAHRAMANMARAŞ
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