Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı - Son Dakika

Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı

iş yerine gelen bir kişi, para bozdurma bahanesi ile içi para dolu sadaka kutusun çalıp kaçtıktan kısa süre sonda yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi girdiği marketteki sadaka kutusunu çalıp kaçtıktan kısa süre sonda polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesinde Furkan Göksu'ya ait markette yaşandı. Markete gelen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, market sahibi Furkan Göksu'dan gofret istedi. Şahsın gofretini vermek için arkasını dönen Göksu'nun masa üzerinde bulanan sadaka kutusunu alan şahıs hızlıca marketten uzaklaştı. Güvenlik kameralarının an be an kayıt ettiği olay sonrası Göksu, polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra sadaka kutusunu alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa süre sonra yakalandı.

Market sahibi Furkan Göksu, "Bir tane adam geldi, kirli sakallı. 30-35 yaşlarında, elinde bir poşet para vardı. 10 kuruş ve 1 lira olan, benden bu paraları tümlememi istedi. Bende şu an yok dedim. O zamana bana gofret ver dedi. Kasanın önünde gofret rafına kadar gittik, ben gofreti alırken, kendisi de sadaka kutusunu alıp çıkmış. Cami tarafına doğru gitmiş. Dışarıdaki kişilerde bana söyledi zaten. Bende kameradan bakınca sadaka kutusunun çalındığını gördüm" dedi

Görgü tanığı Ahmet Eser ise olay hakkında şunları söyledi:

"Şimdi benim gördüğüm adam oradan giderken yere bir miktar para düşürmüş. Geri gelmiş ve elindeki sadaka kutusunu, ceketinin içine koyuyordu. Ceketinin içine koyarken düşürmüş ki geri geldi. Caminin içinde paraları sayıyormuş" ifadelerini kullandı