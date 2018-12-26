Kahramanmaraş'ta Sağanağın Ardından
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kahramanmaraş
'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kavşağı'nda bir halk otobüsü, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yol kenarındaki doğal gaz hattı için kazılan çukura yan yattı.
Yolcuların başka araca nakledilmesinin ardından otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:59 Kaynak: AA
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