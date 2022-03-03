Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı

03.03.2022 13:23

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu.

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Sağanak yağış, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Sağanak yağmur, bölgedeki birçok tarım arazisini su altında bıraktı. Bazı mahallelere ulaşım kapanırken, bazı evler sular altında kaldı.

Yağmur nedeniyle Fırnız Çayı ve Ceyhan Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

Tekir Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bölgedeki alabalık tesisleri su altında kalırken, vatandaşlar, bölgedeki derenin ıslah edilmesini istedi.

Süleymanlı ve Ilıca arasında yol sağanak nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sürüyor.

Metin Gümüştüfek su taşkınları yaşandığını belirterek, "Doğal afet bir şey diyemiyoruz ama buraya yaz mevsiminde insanlar geliyor. Sel buradaki çardakları alıp götürdü" dedi.

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı

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Kahramanmaraş, Çağlayan, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu... Dereler taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika


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