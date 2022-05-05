Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu

05.05.2022 11:23

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurduKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu, dolu tarım alanlarında zarara yolaçtı.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu, dolu tarım alanlarında zarara yolaçtı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köylerdeki ekili tarım arazileri ve fıstık bahçelerini dolu vurdu. Göksun ilçesinin Meryemçil Yaylası yüksek kesimlerinde yer alan bin 800 rakımlı Kayıran Dağı'na ise kar yağdı.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın ve sağanağın yanı sıra bugün yağan dolu ile birçok bölge beyaza büründü, dereler doldu taştı. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı özellikle Onikişubat ilçesine bağlı Beşenli Mahallesinde yer yer sele dönüşürken, Dulkadiroğlu ilçesini etkisini artıran yağışların hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi. Şiddetli yağmur Elbistan ilçesinin bazı mahallelerinde de su baskınlarına neden oldu. Aralıklarla etkili olan yağış, Söğütlü Çayının debisini yükseltirken kuru dereleri de taşırdı. Bir sürücü taşkından otomobili ile geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu, dolu tarım alanlarını vurdu

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Kahramanmaraş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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