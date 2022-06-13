- Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi'nde etkili olan sağanak, mezarlık alanında tahribata neden oldu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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