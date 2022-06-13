Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

13.06.2022 21:46

- Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi'nde etkili olan sağanak, mezarlık alanında tahribata neden oldu.

- Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi'nde etkili olan sağanak, mezarlık alanında tahribata neden oldu.

Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Etkili olan sağanak sonrası Ilıca Mahallesi'ne ulaşım sağlayan karayolunun kenarındaki tahliye kanalında taşkın oluştu. Taşkın oluşan kanal suyu yola taşarken, kısa süreli ulaşım kapandı.

Yoldan aşan sel suları yol kenarında bulunan Ilıca Mezarlığı'na yönelerek mezarlara zarar verdi.

Kısa süreli etkili olan sağanak etkisini kaybederken, kapanan yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika

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