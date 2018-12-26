Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kavşağı'nda bir halk otobüsü, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yol kenarındaki doğal gaz hattı için kazılan çukura yan yattı.

Yolcuların başka araca nakledilmesinin ardından otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:13:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]